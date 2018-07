In Simbabwe wird rund acht Monate nach dem Militärputsch ein neuer Präsident gewählt.

Es ist die erste Abstimmung seit knapp vier Jahrzehnten, bei der Langzeit-Machthaber Mugabe nicht mehr antritt. Als aussichtsreichste Bewerber gelten dessen Nachfolger Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF und Oppositionsführer Chamisa von der Bewegung für Demokratischen Wandel. Wahlberechtigt sind rund 5,7 Millionen Menschen. Sollte keiner der Kandidaten eine Mehrheit erzielen, würde am 8. September eine Stichwahl stattfinden.



Die Opposition wirft Amtsinhaber Mnangagwa vor, im Wahlkampf Ressourcen der Regierung und staatliche Medien für seine Zwecke missbraucht zu haben. Erstmals seit vielen Jahren werden auch wieder Beobachter aus den USA und der EU zugegen sein.



Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Simbabwe, Mbae, äußerte die Einschätzung, dass die Wahl etwas Positives bewirken kann. Sie stelle eine Zäsur dar, sagte er im Deutschlandfunk (Audio). Noch nie hätten Opposition und

Zivilgesellschaft ihre Meinung so frei äußern können, betonte Mbae. Gleichzeitig wies er auf die gravierenden Probleme des Landes hin, wie die desolate Wirtschaftslage und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Landwirtschaft liege danieder und sei unproduktiv. Eigentlich hätte Simbabwe die Kapazitäten, die Bevölkerung zu ernähren, betonte Mbae.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.