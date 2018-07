Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Simbabwe zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab.

In Medienberichten ist von einem großen Andrang die Rede. Danach bildeten sich vor den Wahllokalen lange Schlangen. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind rund 5,7 Millionen Menschen. Es ist die erste Wahl seit knapp vier Jahrzehnten, bei der

der frühere Machthaber Mugabe nicht mehr antritt. Als aussichtsreichste Bewerber gelten dessen Nachfolger Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF und Oppositionsführer Chamisa von der Bewegung für Demokratischen Wandel. Gewählt werden heute auch die kommunalen Vertretungen.



Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Simbabwe, Mbae, äußerte die Einschätzung, dass die Wahl etwas Positives bewirken kann. Sie stelle eine Zäsur dar, sagte er im Deutschlandfunk. Noch nie hätten Opposition und Zivilgesellschaft ihre Meinung so frei äußern können, betonte Mbae.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.