Einer der bekanntesten afrikanischen Langzeitherrscher ist tot. Robert Mugabe aus Simbabwe galt lange als Befreiungsheld. Gegen Ende seiner Macht regierte er das heruntergewirtschaftete Land mit harter Hand.

Der langjährige Präsident Simbabwes starb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur. Sein Nachfolger, Präsident Emmerson Mnangagwa, twitterte, Mugabe sei ein Befreiungsheld gewesen, der sein Leben der Emanzipation seines Volkes gewidmet habe. Der stellvertretende Informationsminister Mutodi, der Mugabes Zanu-PF-Partei angehört, teilte der BBC mit, die Partei sei "sehr betrübt" über seinen Tod. Er sei ein selbstbewusster Mann mit Prinzipien gewesen. Der simbabwische Senator Coltart hingegen twitterte, dass das Erbe Mugabes "Gewalt, Missachtung der Rechtsstaatlichkeit, Korruption und Machtmissbrauch" sei.

Sturz nach 37 Jahren

Als Guerillachef hatte Mugabe gegen die Herrschaft der weißen Minderheit in dem südafrikanischen Land gekämpft und danach Simbabwe seit der Unabhängigkeit 1980 regiert. Als die meisten weißen Farmer das Land verließen, brach die Agrarwirtschaft zusammen. Mugabe machte westliche Sanktionen dafür verantwortlich. Die Bevölkerung litt Not, der Präsident verlor zunehmend an Zustimmung. Ihm wurde vorgeworfen, sich mithilfe von Gewalt und Wahlbetrug an der Macht zu halten. Im Jahr 2017 war er nach insgesamt rund 37 Jahren an der Macht durch das Militär gestürzt worden. Sein Nachfolger Mnangagwa hatte noch am Vortag auf einem Wirtschaftsforum in Kapstadt erklärt, er habe heute mit einer völlig zusammengebrochenen Wirtschaft zu kämpfen, die es wieder aufzubauen gelte.



Die vergangenen Wochen hatte Mugabe zur medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus in Singapur verbracht. Es gab keine offiziellen Angaben, woran Mugabe erkrankt war.