In Simbabwe hat das Oberste Gericht die von der Regierung verfügten Internetsperren als illegal bezeichnet.

In der Entscheidung heißt es, dass die Anordnung vom Sicherheitsministerium erlassen worden sei. Dieses sei aber gar nicht befugt. Bereits am Wochenende waren einige Sperren aufgehoben worden. Soziale Medien wie Facebook, Whatsapp und Twitter bleiben aber nicht nutzbar.



In der vergangenen Woche hatte es in Simbabwe Proteste und einen Generalstreik gegeben wegen der Verdoppelung der Benzinpreise. Daraufhin hatte die Regierung die Internetsperre verfügt. Zudem wurden hunderte Menschen, darunter auch Oppositionspolitiker, festgenommen. In der Hauptstadt Harare wurde heute der Generalsekretär des wichtigsten Gewerkschaftsbundes in Gewahrsam genommen.