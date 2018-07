Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Simbabwe sind bislang weitgehend friedlich verlaufen.

In Medienberichten ist von einem großen Andrang vor den Wahllokalen die Rede. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind rund 5,7 Millionen Menschen. Es ist die erste Wahl nach dem erzwungenen Rücktritt des langjährigen Machthabers Mugabe. Als aussichtsreichste Bewerber gelten dessen Nachfolger Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF und Oppositionsführer Chamisa von der Bewegung für Demokratischen Wandel.



Der frühere Staatschef Mugabe war seit der Unabhängigkeit Simbabwes im Jahr 1980 an der Macht. Das Regime ging während seiner Amtszeit zunehmend härter gegen Kritiker vor, das Land selbst stürzte in eine schwere Wirtschaftskrise.

