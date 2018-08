In Simbabwe ist ein hochrangiger Oppositionspolitiker von der Polizei vorübergehend festgenommen worden.

Der frühere Finanzminister Biti wurde nach Angaben seines Anwalts bei dem Versuch in Haft genommen, an der Grenze zu Sambia politisches Asyl zu beantragen. Die Polizei teilte mit, sie habe Biti in Verbindung mit den Protesten nach der Präsidentschaftswahl befragt. Ihm und weiteren Oppositionellen wird vorgeworfen, für die Gewalt bei den Demonstrationen verantwortlich zu sein.



Hunderte Aktivisten verstecken sich vor den Sicherheitskräften. Menschenrechtler kritisieren, Polizisten, Soldaten und bewaffnete Schläger würden mit Gewalt gegen Oppositionelle vorgehen. Die Wahl Ende Juli hatte dem offiziellen Ergebnis zufolge Amtsinhaber Mnangagwa gewonnen.