Bei Protesten im afrikanischen Simbabwe gegen die Erhöhung der Kraftstoffpreise hat es mehrere Tote gegeben.

Dies teilte die Regierung in der Hauptstadt Harare mit, ohne eine Opferzahl zu nennen. Zudem seien viele Demonstranten, aber auch Polizisten verletzt worden, hieß es. In Harare und der zweitgrößten Stadt Bulawayo hatten Demonstranten Barrikaden errichtet und Geschäfte geplündert. Es gab den Angaben zufolge mindestens 200 Festnahmen. Die Gewerkschaften riefen zu einem Generalstreik von heute bis Mittwoch auf.



Am Sonntag hatte die Regierung des simbabwischen Präsidenten Mnangagwa die Preise für Benzin und Diesel auf das Doppelte angehoben. Mit der Maßnahme will sie den Kraftstoff-Engpass in dem südostafrikanischen Land beheben.