Nach den Ausschreitungen in Simbabwe wird gegen Oppositionsführer Chamisa ermittelt.

Ihm und anderen Vertretern der Opposition werde Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen, teilte der Anwalt des Präsidentschaftskandidaten mit. Am Mittag wurde zudem das Büro von Chamisas Partei MDC abgeriegelt. Bei den gestrigen Unruhen in der Hauptstadt Harare hatte die Polizei Tränengas eingesetzt und auf Demonstranten geschossen. Drei Menschen wurden getötet.



Die Oppositionsanhänger werfen der Regierung Betrug bei den Wahlen vom vergangenen Montag vor. Nach offiziellen Angaben hat die Regierungspartei Zanu-Pf die Parlamentswahl gewonnen. Das Ergebnis der Präsidentenwahl soll heute Abend bekanntgegeben werden. Falls Amtsinhaber Mnangagwa in der ersten Runde gegen Chamisa gewinnt, könnte es neue Proteste geben.