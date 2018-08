Bei Protesten nach der Wahl in Simbabwe sind mindestens drei Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Polizei kamen sie bei Unruhen und Tumulten in der Hauptstadt Harare ums Leben. Korrespondenten hatten zuvor berichtet, dass Sicherheitskräfte auf regierungskritische Demonstranten geschossen hatten. Staatspräsident Mnangagwa ließ am Abend eine Erklärung veröffentlichen, in der er die Oppositionspartei MDC für die Eskalation der Gewalt verantwortlich macht.



Am Montag hatten in Simbabwe die ersten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Mugabe stattgefunden. Laut Wahlkommission sicherte sich die bisherige Regierungspartei Zanu-PF eine klare Mehrheit im Parlament. Die Opposition spricht von Betrug. Das Ergebnis der Präsidentenwahl liegt noch nicht vor.