Die Regierung in Simbabwe hat in der Hauptstadt Harare wegen eines Cholera-Ausbruchs den Notstand ausgerufen.

Bislang sind in Harare mindestens 20 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Gesundheitsminister Moyo sagte, der Ausbruch weite sich auf andere Landesteile aus, und man wolle keine weiteren Toten. Nach seinen Angaben sind bislang 2.000 Personen erkrankt. Bei einer Epidemie im Jahr 2008 waren in Simbabwe mehr als 4.000 Menschen an der Cholera gestorben.