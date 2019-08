Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise in Simbabwe hat die Opposition zu Demonstrationen aufgerufen.

Die Bewegung für Demokratischen Wandel kündigte die erste Kundgebung für den morgigen Freitag in der Hauptstadt Harare an. In der kommenden Woche sollen Demonstrationen in weiteren Städten folgen, sagte ein Parteisprecher. Ziel der Proteste sei, Präsident Mnangagwa dazu zu bewegen, die Führung des Landes an eine Übergangsregierung abzugeben.