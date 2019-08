In Simbabwe hat die Regierung mit einem Großaufgebot an Polizeikräften das Verbot einer Protestkundgebung in der Hauptstadt Harare erzwungen.

Nach Berichten von Augenzeugen gab es Verletzte, als die Polizei mit Tränengas gegen einzelne Demonstrantengruppen vorging. Zu den Protesten hatte ursprünglich die Opposition aufgerufen. Sie will Präsident Mnangagwa zwingen, die Führung des Landes an eine Übergangsregierung zu übergeben. Die Regierung hatte den Protest als illegal bezeichnet und war darin vom obersten Gericht bestätigt worden. Daraufhin sagte die Opposition die Demonstration kurzfristig ab.



Simbabwe leidet derzeit an einer schweren Wirtschaftskrise. Zudem gibt es Berichte darüber, dass sechs Oppositionelle und Aktivisten in Zusammenhang mit den Protesten entführt, gefoltert und mehrere von ihnen getötet wurden.