Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Simbabwes Hauptstadt Harare bemüht sich Präsident Mnangagwa um eine Entspannung der Lage.

Er habe mit Oppositionsführer Chamisa gesprochen und eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle zugesagt, teilte Mnangagwa auf Twitter mit. Gestern hatten sich Anhänger der Opposition zu einer Demonstration versammelt und der Regierungspartei Zanu-PF Wahlbetrug vorgeworfen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein und schoss in die Steine werfende Menge. Mindestens drei Menschen wurden getötet. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt. In den Straßen von Harare patrouillieren Soldaten.



Am Montag hatten in Simbabwe Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden, die die Zanu-PF laut Wahlkommission klar für sich entschied. Ergebnisse für die Präsidentenwahl liegen noch nicht vor.