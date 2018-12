Der neue Präsident von Simbabwe, Mnangagwa, will mit Reformen die internationale Isolation seines Landes beenden.

Die Demokratie müsse gefördert und vor Missbrauch geschützt werden, sagte er in seiner Abschlussrede auf einem Delegiertentreffen der Regierungspartei Zanu-PF in der Stadt Esigodini. Sein Land sei inmitten eines Reformprozesses. Dabei müsse die Vorherrschaft des Rechts und der Verfassungsmäßigkeit auch stärker in der Partei verankert werden, betonte Mnangagwa. Die Zanu-PF regiert das Land seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980. Unter der Herrschaft von Präsident Mugabe führten Korruption, Menschenrechtsverletzungen und eine umstrittenen Politik zum Abzug ausländischer Investoren. Das Land leidet immer noch unter einem Mangel an Treibstoff, Medikamenten und Grundnahrungsmitteln.