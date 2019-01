In Simbabwe hat die Regierung eine Abschaltung des Internets angeordnet, um weitere Proteste zu verhindern.

Der stellvertretende Informationsminister Mutodi sagte, der Schritt sei gerechtfertigt, weil es in sozialen Medien erneut Versuche gebe, für nächste Woche Proteste zu organisieren. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, war im gesamten Land das Internet gesperrt.



Der wichtigste Mobilfunkanbieter des Landes wehrt sich vor Gericht gegen die Anordnung der Regierung. Bis zu einer Klärung müsse man ihr jedoch Folge leisten, hieß es. Das Hohe Gericht werde am Montag über eine Klage gegen die Sperre verhandeln, erklärte die Organisation Anwälte für Menschenrechte in Simbabwe.



Zu Beginn der Woche war es wegen hoher Benzinpreise zu einem Generalstreik und Protesten gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung gekommen. Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas, Gummigeschossen und teils auch scharfer Munition gegen Demonstranten vor. Hunderte wurden festgenommen, Dutzende verletzt. Es gibt zudem Berichte über Todesopfer. Die Vereinten Nationen verurteilten die blutige Niederschlagung der Proteste.