In Simbabwe ist der ehemalige Finanzminister Biti vor Gericht gestellt worden.

Dem Oppositionspolitiker wird Anstiftung zur Gewalt bei Protesten nach der Präsidentenwahl in der vergangenen Woche vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Zuvor hatte das Nachbarland Sambia ein Asylgesuch Bitis abgelehnt und ihn den simbabwischen Behörden übergeben. Bei den Protesten in Simbabwe waren Sicherheitskräfte hart gegen Demonstranten vorgegangen. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben.



Die USA äußerten sich besorgt über Berichte von Festnahmen und Misshandlungen von Oppositionellen. In Washington wurden die Botschafter Simbabwes und Sambias einbestellt.