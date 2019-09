In Simbabwe ist der Streit über die letzte Ruhestätte des früheren Präsidenten Mugabe beigelegt.

Der ehemalige Staatschef soll auf einer Gedenkstätte nahe der Hauptstadt Harare bestattet werden. Damit beugt sich die Familie dem Willen der Regierung. Sie wollte, dass Mugabe gemäß seinem Wunsch in seinem Heimatdorf beigesetzt wird. Ein Termin für die Bestattung steht noch nicht fest.



Morgen ist eine offizielle Trauerfeier in einem Stadion in Harare geplant. Mugabe starb Anfang des Monats im Alter von 95 Jahren. Er hatte Simbabwe von der Unabhängigkeit 1980 bis zu seinem Sturz 2017 regiert und wurde einst als Freiheitskämpfer gefeiert. Später erlebte das Land unter seiner Herrschaft einen wirtschaftlichen Niedergang, und Mugabe wurde für seinen autokratischen Regierungsstil kritisiert.