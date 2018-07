Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Simbabwe hat es nach Ansicht des Leiters der EU-Wahlbeobachtermission, Brok, im Vergleich zu früheren Abstimmungen Fortschritte gegeben.

So sei der Umgang der Menschen in den Warteschlangen vor den Wahllokalen friedlich gewesen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er habe keine gewaltsamen Auseinandersetzungen gesehen. Brok betonte, es habe auch Mängel gegeben. Man wisse noch nicht, ob diese systematisch passiert seien oder ob es sich um schlechte Organisation gehandelt habe. Oppositionsführer Chamisa hatte zuvor von gezielten Versuchen gesprochen, seine Anhänger in den Städten an der Abstimmung zu hindern.



Zur Stimmabgabe waren 5,7 Millionen Menschen aufgerufen. Es war die erste Wahl nach dem Rücktritt des langjährigen Machthabers Mugabe. Ergebnisse der Abstimmung werden erst in einigen Tagen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.