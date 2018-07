Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Simbabwe sind weitgehend friedlich verlaufen.

Vor mehreren Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, und es kam zu erheblichen Verzögerungen. Oppositionsführer Chamisa erklärte, es habe gezielte Versuche gegeben, seine Anhänger in den Städten an der Stimmabgabe zu hindern. Auch die EU-Wahlbeobachterkommission kritisierte die Abstimmung in manchen Regionen als desorganisiert.



Zur Stimmabgabe waren 5,7 Millionen Menschen aufgerufen. Es war die erste Wahl nach dem Rücktritt des langjährigen Machthabers Mugabe. Als aussichtsreichste Bewerber gelten dessen Nachfolger Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF und der Politiker Chamisa von der Bewegung für Demokratischen Wandel. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnen, wird es im September eine Stichwahl geben. - Ergebnisse der Abstimmung werden erst in einigen Tagen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.