In Simbabwe dauert die Auszählung der Stimmen nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an.

Die Wahlkommission in Harare erklärte, die Abstimmung sei fair verlaufen. Wann erste Ergebnisse veröffentlicht werden, ist unklar. Die Opposition sprach von Unregelmäßigkeiten.



Der Leiter der EU-Wahlbeobachtermission, Brok, sagte im Deutschlandfunk, es habe zwar Mängel gegeben, aber im Vergleich zu früheren Abstimmungen seien Fortschritte zu verzeichnen. So sei der Umgang der Menschen in den Warteschlangen vor den Wahllokalen friedlich gewesen. Zur Stimmabgabe waren 5,7 Millionen Menschen aufgerufen. Es war die erste Wahl nach dem Rücktritt des langjährigen Machthabers Mugabe.

