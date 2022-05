Elefantenzähne in einer Lagerhalle. (picture alliance / dpa / Chinafotopress)

Vertreter von 16 afrikanischen Ländern sowie von Japan und China haben das dreitägige Treffen zum "Schutz von Elefanten" - wie es offiziell heißt, in der Hauptstadt Harare begonnen. Es dauert noch Mittwoch, Regierungsvertreter warnten vor Beginn der Gespräche, sollte Simbabwe seine 130 Tonnen Elfenbein im geschätzten Wert von 600 Millionen Dollar nicht verkaufen dürfen, könnte es aus dem Artenschutzabkommen CITES aussteigen. Zudem wachse die Elefantenpopulation im Land um fünf bis acht Prozent pro Jahr. Ein solches Wachstum sei nicht tragbar. Außerdem werde das Geld aus dem Verkauf des Elfenbeins dringend benötigt, um die Elefantenpopulation zu verwalten.

Widerspruch kommt aus Kenia und anderen Mitgliedern der Afrikanischen Elefantenkoalition, deren 32 Mitglieder überwiegend ost- und westafrikanische Länder sind, in denen es weniger Elefanten gibt. Sie argumentieren, dass die Zulassung eines legalen internationalen Handels mit Elfenbein, selbst für eine einzige Auktion, zu einer Zunahme der Wilderei führen würde.

Kritik von Tierschützern

Simbabwes Bemühungen, das Elfenbein zu verkaufen, stößt auch bei Tierschützern auf Kritik. Sie führen an, dass jeder Verkauf von Elfenbein die illegale Jagd auf Elefanten fördere. Die Konferenz sende ein gefährliches Signal an Wilderer und kriminelle Organisationen, dass Elefanten nur eine Ware seien und der Elfenbeinhandel wieder aufgenommen werden könne, teilte ein Bündnis aus 50 weltweiten Schutzorganisationen in einer Erklärung mit. Den Ländern des südlichen Afrikas sei 1997 und 2008 gestattet worden, ihre Elfenbeinbestände an Japan und China zu verkaufen, und diese begrenzten Verkäufe hätten zu einer Eskalation der Wilderei auf dem gesamten Kontinent geführt.

Das Artenschutzabkommen Cites untersagte 1989 den internationalen Elfenbeinhandel, um die Wilderei einzudämmen. 2019 wurden auch Beschränkungen für den Verkauf von in Simbabwe und Botsuana gefangenen wilden Elefanten verhängt. Tierschützer zeigten sich zufrieden mit dieser Entscheidung, während die Behörden, die mit der Verwaltung ihrer überfüllten Schutzgebiete zu kämpfen haben, Kritik äußerten. Im November tagt die Artenschutzkonferenz CITES in Panama.

