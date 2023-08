Simbabwes Präsident Mnangagwa (Archivbild) (picture alliance / Photoshot)

Auf den 80-Jährigen seien 52,6 Prozent der Stimmen entfallen, teilte die Wahlkommission des südafrikanischen Landes in der Hauptstadt Harare mit. Oppositionsführer Chamisa kam demnach auf 44 Prozent der Stimmen. Ein Sprecher von Chamisas Partei "Bürgerkoalition für Wandel", kurz CCC, wies das Ergebnis umgehend zurück und verlangte eine Überprüfung. Nach Einschätzung der Beobachtermission der Europäischen Union fand die Wahl in dieser Woche in einem "Klima der Angst" statt.

Mnangagwa hatte 2017 den langjährigen Staatschef Mugabe nach einem Militärputsch abgelöst. Die Partei der beiden, Zanu-PF, ist seit mehr als vier Jahrzehnten an der Macht.

