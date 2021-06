Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga.

Das gab der Stiftungsrat in Frankfurt am Main bekannt. Die 62-jährige Dangarembga sei nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur, hieß es. Sie verbinde in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick.



In einer Romantrilogie beschreibt Dangarembga am Beispiel einer heranwachsenden Frau den Kampf um das Recht auf ein menschenwürdiges Leben und weibliche Selbstbestimmung in Simbabwe. Dabei zeige sie soziale und moralische Konflikte auf, die weit über den regionalen Bezug hinausgingen und Resonanzräume für globale Gerechtigkeitsfragen eröffneten, heißt es von der Jury.



Dangarembga hat sich auch als Filmemacherin einen Namen gemacht und engagiert sich für Frauen- und Freiheitsrechte.



Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Die Auszeichnung soll am 24. Oktober zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen werden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.