Schlagzeuger Simon Phillips hat mit sämtlichen Kapazitäten der weltweiten Rock-, Pop-, Fusion-Szene gearbeitet, u.a. war er von 1992-2014 Mitglied der amerikanischen Supergroup Toto. Doch der 1957 in London geborene, in Los Angeles lebende Brite hat auch Solo-Ambitionen: "Protocol" heißt sein Soloprojekt, mit dem er bislang vier Alben veröffentlicht hat: 1989 erschien das Debüt "Protocol", dann in großem Abstand die Alben "Protocol II" und "Protocol III", 2017 30 Jahre nach Erscheinen des Albums "Protocol" war Phillips im Jahr 2019 auf Tournee und machte auch bei den Leverkusener Jazztagen Station.

Simon Phillips, Schlagzeug

Ernest Tibbs, Bass

Alex Sil, Gitarre

Otmaro Ruiz, Keyboards

Jacob Scesney, Saxofon

Aufnahme des WDR-Rockpalast vom 11.11.2019 bei den Leverkusener Jazztagen