Die Deutsche Welle, der Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland

Arabischen Mitarbeitern des Senders wurden Holocaust-verharmlosende Kommentare vorgeworfen. Das mit Steuern finanzierte Medienhaus hat eine unabhängige Untersuchung zu den Vorwürfen eingeleitet.

Auch der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Blume steht den Angaben zufolge auf der Liste des Simon-Wiesenthal-Zentrums. Blume wird vorgeworfen, in Beiträgen in sozialen Netzwerken Zionisten mit Nazis verglichen und antijüdische, israelfeindliche Twitter-Accounts mit "Gefällt mir"-Markierungen versehen zu haben. Blume erklärte auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur, er werde seit seinem Amtsantritt 2018 "rechtsextremem Trolling" ausgesetzt. Als Beispiel nannte er einen in Deutschland und Israel für die "Jerusalem Post" arbeitenden Journalisten.

Ebenfalls auf der Liste sind laut israelischen Medienberichten die britische Rundfunkanstalt BBC und der Konzern Unilever, dessen Tochtergesellschaft "Ben & Jerry's" angekündigt hatte, nach Auslaufen von Verträgen Eiscreme nicht weiter in jüdischen Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland zu verkaufen.

Mit der Liste benennt das Zentrum jährlich die nach seiner Einschätzung zehn weltweit schlimmsten antisemitischen Vorfälle des Jahres.

