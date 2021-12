Arabischen Mitarbeitern des Senders wurden Holocaust-verharmlosende Kommentare vorgeworfen. Das mit Steuern finanzierte Medienhaus hat eine unabhängige Untersuchung zu den Vorwürfen eingeleitet.

Auch der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Blume steht auf der Liste des Simon-Wiesenthal-Zentrums . Blume wird vorgeworfen, in Beiträgen in sozialen Netzwerken Zionisten mit Nazis verglichen und antijüdische, israelfeindliche Twitter-Accounts mit "Gefällt mir"-Markierungen versehen zu haben. Blume erklärte auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur, er werde seit seinem Amtsantritt 2018 "rechtsextremem Trolling" ausgesetzt. Als Beispiel nannte er einen in Deutschland und Israel für die "Jerusalem Post" arbeitenden Journalisten.