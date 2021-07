Der US-Komiker Jackie Mason ist tot.

Nach Angaben aus seinem persönlichen Umfeld starb er am Samstag in New York. Mason wurde 93 Jahre alt. Bekannt wurde er unter anderem als US-Synchronstimme für die Zeichentrickserie "Die Simpsons". Darin war er zwischen 1991 und 2014 als Rabbi Hyman Krustofski zu hören, dem Vater von Krusty, dem Clown.



Mason stammte aus einer Einwandererfamilie aus dem heutigen Belarus und wuchs im New Yorker Stadtteil Manhattan auf. Sein erster Beruf war Rabbiner, erst später schlug er eine Laufbahn als Komiker ein. Neben Synchronrollen wurde er auch durch Broadway-Shows und Filmrollen bekannt. Mason erhielt mehrere Preise, unter anderem den Theater- und Musicalpreis Tony und den Fernsehpreis Emmy.

