Das Oberste Gericht in Singapur hat einem homosexuellen Mann erlaubt, seinen von einer Leihmutter ausgetragenen Sohn zu adoptieren.

Vor einem Jahr hatte ein Gericht den Wunsch des Mannes noch zurückgewiesen. Sowohl Sex zwischen Männern als auch Leihmutterschaften sind in Singapur verboten. Der Richter begründete die jetzige Entscheidung jedoch mit dem Wohl des inzwischen vierjährigen Jungen, der seit der Geburt bei seinem biologischen Vater und dessen Partner lebt. Das Verhalten der Männer werde damit aber nicht gebilligt.



Da die Leihmutter das Kind in den USA zur Welt gebracht hatte, galt der Junge in Singapur als Ausländer und als unehelich.