Trotz Protesten

Der Mann war 2009 in Singapur festgenommen worden. (imago / Panthermedia)

Der 34-jährige Malaysier sei in dem Stadtstaat gehängt worden, berichtete der Nachrichtensender Bernama TV unter Berufung auf den Bruder des Mannes. Vertreter der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, Menschenrechtler und die Mutter des Mannes versuchten bis zuletzt, die Exekution zu verhindern. Ein Berufungsgericht hatte das Urteil gestern bestätigt. Der Leichnam soll nun nach Malaysia überführt werden. Die Beerdigung findet nach Informationen der Zeitung "The Star" am Freitag in seiner Heimatstadt Ipoh statt.

Der Mann war 2009 festgenommen worden, als er mit einer Menge von etwa 43 Gramm Heroin nach Singapur einreisen wollte. Damals war er 21 Jahre alt. Ein medizinischer Experte hatte später bei ihm einen Intelligenzquotienten von 69 festgestellt. Dieser Wert wird als geistige Behinderung anerkannt. Dennoch war der Malaysier 2010 zum Tode verurteilt worden. Die Richter gingen davon aus, dass der Festgenommene sich darüber im Klaren war, dass er gegen die Gesetze des Landes verstieß.

Eigentlich sollte der Verurteilte schon im vergangenen November hingerichtet werden. Seine Anwälte erreichten aber in letzter Minute einen Aufschub, weil er damals positiv auf das Coronavirus getestet wurde.