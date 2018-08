Die Nato-Partner USA und Türkei bemühen sich nach Angaben der Außenminister beider Länder, Pompeo und Cavusoglu, weiter um die Lösung ihres Streits.

Hintergrund ist die Inhaftierung des evangelikalen US-Predigers Brunson in der Türkei. Die dortige Justiz wirft ihm vor, Terror-Unterstützer zu sein. Washington hatte wegen des Falls Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.



Mit Strafmaßnahmen und Drohungen werde nichts erreicht, erklärte Cavusoglu nach der Unterredung mit seinem amerikanischen Kollegen am Rande des Asean-Treffens in Singapur. Pompeo sagte mit Blick auf die Inhaftierung des Predigers, der Türkei sei klargemacht worden, dass die Uhr abgelaufen sei und es an der Zeit sei, Brunson heimkehren zu lassen.