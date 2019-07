Der Zoll in Singapur hat die bisher größte Menge an geschmuggeltem Elfenbein in dem asiatischen Stadtstaat beschlagnahmt.

Die Beamten fanden in einem Container insgesamt 8,8 Tonnen an Stoßzähnen, wie die Behörden mitteilten. Das Elfenbein stammte von rund 300 afrikanischen Elefanten. Außerdem wurden fast 12 Tonnen Häute von Schuppentieren entdeckt. Die Schuppen werden oft für die traditionelle chinesische Medizin verwendet. Der Container mit den geschmuggelten Tierprodukten kam aus der Demokratischen Republik Kongo und sollte über Singapur nach Vietnam geschickt werden. Der Elfenbeinhandel ist seit 1990 international verboten.