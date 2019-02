Bei YouTube wurde das Video zu "Let her go" mehr als 2,2 Milliarden Mal angeklickt: Folkpop. Akustikgitarre, mal mit Banjo, mal mit Mandoline, auch mal mit elektrischer Gitarre. Seine melancholischen Songs sind wie gemacht für ein Festival wie das A Summer´s Tale. Und immer wieder macht der Künstler Passenger sich den Spaß, in Fußgängerzonen zu musizieren.

Melancholischen Songs gemacht für ein Festival wie das A Summer´s Tale (Frank Embacher)Aufnahme vom 2.8.2018 beim A Summer´s Tale-Festival