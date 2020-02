Obwohl die Texte des 41-Jährigen häufig zum Nachdenken anregen, machen seine Lieder glücklich. Auf der Bühne unterstützt hier auch seine Ausstrahlung, wie er barfuß auf der Bühne steht, häufig mit geschlossenen Augen und einem Lächeln im Gesicht singt. Darüber hinaus ist er ein Vorbild dafür, wie man in der heutigen klimageschädigten, konsumüberfluteten Welt ein bewusstes Leben führen kann. Xavier Rudd ist zweifacher Vater, Veganer, Surfer, Umweltaktivist und Multiinstrumentalist, der sich nicht nur in seinen Texten für den Erhalt der Natur und vor allem der Meere einsetzt. Auch die Menschenrechte liegen ihm am Herzen, und auch für die australischen Aborigines setzt er sich ein.

Xavier Rudd beim A Summer´s Tale Festival 2019 (Normen Gadiel)Er singt, spielt Gitarre, Blues-Harp und Didgeridoo. Mit diesen Instrumenten bewegt er sich im Reggae-Kosmos. 2002 begann seine Karriere in seiner Heimat Australien. Mittlerweile hat er neun Studio- und acht Live-Alben veröffentlicht und ist in Europa und Kanada, den USA und Südamerika erfolgreich. Vor allem live reißt er die Massen mit. Sein Sound, der treibende Beat und seine Stimme machen seine Musik und Shows einzigartig.

Aufnahme vom 3.8.2019 beim ,A Summer's Tale‘-Festival