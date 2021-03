Das Rotkehlchen ist der "Vogel des Jahres" 2021.

Wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verkündete, erhielt der Singvogel bei der Wahl die meisten Stimmen. In diesem Jahr durfte erstmals die Bevölkerung abstimmen. Mehr als 340.000 Vogelfreundinnen und Vogelfreunde gaben in den vergangenen zwei Monaten im Finale ihre Stimme auf der Wahl-Homepage ab.



Zur Wahl standen Rotkehlchen, Rauchschwalbe, Kiebitz, Feldlerche, Stadttaube, Haussperling, Blaumeise, Eisvogel, Goldregenpfeifer und Amsel. Das Rotkehlchen soll in diesem Jahr Botschafter für mehr Vielfalt in den Gärten sein. Im vergangenen Jahr trug die Turteltaube den Titel.

