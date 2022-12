Energiekrise

Strommasten auf einem Feld. Die sinkenden Strom-Ausfuhren nach Frankreich tragen zur Entspannung der Versorgungslage in Deutschland bei. (picture alliance/dpa/Stephan Schulz)

Wie der Netzbetreiber RTE mitteilte, wurden in den vergangenen vier Wochen 8,7 Prozent weniger Strom verbraucht, als in Vergleichszeiträumen. Von dem gesunkenen Verbrauch profitiert auch Deutschland, das zuletzt wegen der Probleme in französischen Atomkraftwerken Elektrizität ins Nachbarland exportiert hatte. Laut dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Müller, tragen die sinkenden Ausfuhren nach Frankreich zur Entspannung der Versorgungslage in Deutschland bei.

Vor einer Woche hatte der französische Netzbetreiber das Risiko einer Überlastung im Januar von "hoch" auf "mittel" heruntergestuft.

