Vereinigtes Königreich

Sinn-Fein-Spitzenkandidatin Michelle O'Neill sprach von einer "neuen Ära", die nun beginne. (Paul Faith / AFP)

In Belfast erkannte die pro-britische Partei DUP den Sieg von Sinn Fein an. Deren Spitzenkandidatin O'Neill erklärte, dies sei ein bedeutender Moment des politischen Wandels. Sinn Fein strebt eine Vereinigung Nordirlands mit dem EU-Mitgliedstaat Irland an. Ein offizielles Endergebnis der Wahl liegt noch nicht vor.

Bei den Kommunalwahlen in England, Wales und Schottland zeichnen sich große Verluste für die Konservativen von Premier Johnson ab. Wie die deutsche Presse-Agentur berichtet, haben die Tories nach Auszählung fast aller Stimmen insgesamt etwa 500 Sitze in den Ratsversammlungen verloren sowie mehrere Bezirke. In London war demnach vor allem die oppositionelle Labour-Partei erfolgreich, im gesamten Land konnten aber auch die Grünen und die Liberaldemokraten Gewinne verzeichnen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.