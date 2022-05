Sinn Feins Parteichefin Mary Lou McDonald (dpa-bildfunk / Niall Carson)

Dazu soll in der britischen Provinz in den kommenden zehn Jahren ein Referendum durchgeführt werden - sagte Parteichefin McDonald in London. Umfragen zufolge gibt es in Nordirland derzeit keine Mehrheit für ein vereintes Irland. Die Befürworter hoffen allerdings, dass ihnen der Unmut über die Folgen des Brexits und die demografische Entwicklung in die Hände spielen.

Sinn Fein wurde in Nordirland vor wenigen Wochen zur stärksten Kraft im Parlament gewählt. Die Partei muss dort eine Einheitsregierung mit dem unionistischen Lager bilden, das sich eine enge Anbindung an Großbritannien wünscht.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.