Geht es nach Parteichefin McDonald, soll dazu in der britischen Provinz in den kommenden zehn Jahren eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Ob es tatsächlich zur irischen Einheit kommt, ist fraglich.

Der Sieg von Sinn Fein bei der Parlamentswahl Anfang Mai war ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in der Geschichte Nordirlands wurde die Partei zur stärksten Kraft gewählt, die früher als politischer Arm der paramilitärischen Irisch-Republikanischen Armee (IRA) galt. Sie darf somit die Regierungschefin stellen. Dies gestaltet sich aber äußerst schwierig, denn dem als Karfreitagsabkommen bekannten Friedensschluss von 1998 zufolge müssen sich die jeweils größten Parteien aus beiden konfessionellen Lagern auf eine Zusammenarbeit in einer Einheitsregierung einigen. Die zweitstärkste Partei, die protestantisch-unionistische DUP sperrt sich allerdings gegen die Pläne von Nordirlands Sinn Fein-Chefin O'Neill. Die probritische DUP ist gegen den im Brexit-Abkommen verankerten Sonderstatus für Nordirland und will einer Regierung daher nicht beitreten. Damit droht ein politische Blockade über Monate. Ein neues Regionalparlament hat sechs Monate Zeit, eine Regierung zu bestimmen. Gelänge dies nicht, gäbe es Neuwahlen.