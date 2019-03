Experten sollen im Auftrag der Bundesregierung die Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland untersuchen.

Eine von Innenminister Seehofer berufene Kommission nahm heute in Berlin ihre Arbeit auf. Das Gremium soll bis Anfang 2021 einen Bericht vorlegen, der als Grundlage für Diskussionen im Bundestag und in der Gesellschaft gedacht ist. Der Kommission gehören Wissenschaftler aus ganz Deutschland an.