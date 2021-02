Bleiben oder gehen? Im Fall Afghanistan gibt es, anders als viele meinen, keine einfache Antwort. Ein vollständiger Abzug überlässt die verfeindeten Gruppen im Land sich selbst und könnte die Gefahr bürgerkriegsähnlicher Zustände zur Folge haben. Er wäre ein Bruch vieler Versprechen an die Bevölkerung, mit weitreichenden negativen Folgen für die Sicherheit der Menschen und möglichen neuen Fluchtbewegungen nach Europa.

Ein Bleiben der restlichen NATO-Truppen am Hindukusch würde den Taliban die Suppe versalzen, die über den Abzug der USA und der restlichen NATO-Kontingente frohlocken. Ihr Traum und wirkmächtiges Narrativ weniger Tausend Waffenbrüder, die – ähnlich den Mujaheddin gegen die Rote Armee - das taumelnde Imperium USA und den Westen besiegen, wäre dahin. Auch in diesem Fall wäre mit neuem und mehr Krieg zu rechnen als ohnehin schon. Kein Königsweg also.

Keine diplomatischen Mittel für eine Waffenruhe

Selbst wenn der Abzug bis Mai nicht erfolgt: die US-Regierung müsste jetzt die Taliban zu einer Waffenruhe überreden. Dazu aber fehlen ihr aktuell wohl die diplomatischen Mittel. Die Verhandlungen zwischen Taliban und Vertretern der Kabuler Regierung sind derweil seit Monaten an einem toten Punkt. Das macht alles noch schlimmer. Terror und Gewalt haben zuletzt deutlich zugenommen. Aber auch die organisierte Kriminalität gedeiht in Kabul. Raub und Mord am hellichten Tag.

Schulen und Universitäten öffnen ihre Tore, Frauenrechte werden gestärkt. Die radikalislamischen Taliban scheinen auf Nimmerwiedersehen vertrieben und Afghanistans Zivilgesellschaft blüht. – Das ist die Vision der internationalen Schutztruppe, an der sich Ende 2001 auch Deutschland beteiligt. 20 Jahre danach ist davon wenig geblieben.

Beim nächsten Schritt am Verhandlungstisch würde es ans Eingemachte gehen: Menschen- und Frauenrechte, Pressefreiheit, Wahlen als Weg des Machterwerbs auf Zeit, Justiz, die sich an internationales Recht hält. Zu all dem halten sich die Taliban bedeckt. Vieles spricht dafür, dass sie – am Ende – die Macht ganz wollen. Taliban an der Macht könnte auch mehr Menschen auf der Flucht, vor den Toren Europas bedeuten.

Ein Drittel der Bevölkerung könnte sich mit Corona infizieren

Was ist die Folge daraus? Stärkung des Militärischen auf Kosten des Zivilen? Mehr Soldaten für Afghanistan waren in den letzten 20 Jahren selten ein Segen. Ich habe es Jahr um Jahr selbst miterleben können. Gewinnen können das Land und die Menschen vor allem dann, wenn wir, der Westen jetzt massiv in Corona-Hilfen für die Armen investieren. Und nachhaltig Arbeit schaffen. Bis zu einem Drittel der Bevölkerung, so Schätzungen, könnten sich mit dem Virus infizieren. Millionen leiden als Folge der Pandemie Not, manche Hunger. Bevor in Afghanistan flächendeckend geimpft wird, vergehen möglicherweise Jahre. Es sei denn, wir machen Afghanistan ein faires Angebot. Auch die NATO, vielleicht besonders sie, könnte sich daran beteiligen.