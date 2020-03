Die Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze hat die Situation der Flüchtlinge an dieser europäischen Außengrenze wieder in den Fokus gerückt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Hintergründen.

Was passiert an der griechisch-türkischen Grenze?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Samstag (29.02.2020), die Grenze zur Europäischen Union sei für Migranten offen. Seitdem hoffen Tausende auf Einlass in die EU - über die griechische EU-Außengrenze. Doch Griechenland hält seine Grenzen geschlossen, geht mit Tränengas gegen die Migranten vor. Besonders betroffen ist momentan der Grenzort Kastanies im Nordosten Griechenlands. Derzeit harren Tausende Flüchtlinge dort aus.

Griechenland sieht sich außerstande, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Auf den Ägäis-Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos leben mittlerweile über 40.000 Menschen in menschenunwürdigen Camps, in denen Platz für lediglich 6.000 Menschen ist. Die Flüchtlinge kommen größtenteils aus Afghanistan, Syrien, dem Irak, Somalia und dem Kongo. Die meisten von ihnen leben außerhalb des offiziellen Lagers in den benachbarten Olivenhainen.

Desolate Zustände im Flüchtlingslager Moria in Griechenland (Deutschlandradio / Rodothea Seralidou)

Die griechische Regierung hofft auf eine Lösung auf europäischer Ebene. Sie forderte zusätzliche Hilfe bei der Grenzschutzagentur Frontex an. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) versprach, man sei bereit, bei der Sicherung der Landgrenze zu helfen.

Was ist der Flüchtlingsdeal?

Eigentlich hatte sich die Türkei durch ein Abkommen mit der EU aus dem Jahr 2016 dazu verpflichtet, Flüchtlinge auf türkischem Boden zu halten – zum Beispiel durch stärkere Küstenpatrouillen. Im Gegenzug wurde der Türkei dafür finanzielle Hilfe von der Europäischen Union zugesagt: Sie ist in zwei Tranchen in Höhe von jeweils drei Milliarden Euro aufgeteilt, die im Rahmen von zwei Zeiträumen zugewiesen werden: 2016 bis 2017 und 2018 bis 2019.

Nach dem Flüchtlingsabkommen darf die EU alle Migranten, die illegal auf die griechischen Inseln übersetzen, in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug nimmt die EU für jeden zurückgeschickten Syrer einen anderen legal auf.

Die türkisch-europäischen Vereinbarungen in der Flüchtlingskrise. (picture-alliance / dpa-Grafik)

Warum ist der Deal geplatzt?

Der türkische Präsident Erdogan steht unter besonderem Druck: Seit die Gefechte in Syrien erneut heftiger geworden sind, versuchen immer mehr Menschen aus Syrien in die Türkei zu fliehen. Mehr als 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge hat die Türkei aufgenommen. Darüber hinaus versuchen auch Migranten aus Afghanistan, Iran oder Nordafrika über die Türkei in die EU zu gelangen.

Der stellvertretende türkische Außenminister Faruk Kaymakci hatte die EU im September 2019 aufgefordert, die Auszahlung von Hilfsgeldern für die Flüchtlingsaufnahme zu beschleunigen. Bisher sei weniger als die vereinbarte Summe von sechs Milliarden Euro geflossen.

Erdogan hatte zuletzt unter Verweis auf die gestiegene Zahl der Flüchtlinge im Land unter anderem von der EU mehr Unterstützung gefordert. Die Türkei gibt immer wieder an, rund 40 Milliarden für die Versorgung der Migranten ausgegeben zu haben. Die Türkei wirft der EU außerdem vor, den vereinbarten Rückführungen nicht nachzukommen.

(www.imago-images.de)Deutsch-türkische Politiker: "Erdogan hat Europa seit zwei Jahren gewarnt"

An der türkisch-syrischen Grenze würden eine Million Menschen hungernd und frierend ausharren, sagte der deutsch-türkische Politiker Mustafa Yeneroglu. Hier müsse Europa helfen, statt nur auf die griechische Grenze zu schauen. Das Flüchtlingsabkommen müsse neu überarbeitet werden.

Die türkische Botschaft an die EU ist deutlich: Staatspräsident Erdogan verlangt in Sachen Migration eine neue Lastenverteilung.

Was macht die Türkei in Syrien?

In Syrien herrscht seit 2011 ein Bürgerkrieg, der eine humanitäre Katastrophe ausgelöst hat. Inzwischen mischen auch Russland und die Türkei auf unterschiedlichen Seiten mit. Die syrischen Regierungstruppen hatten im Dezember - unterstützt von russischen Luftangriffen - eine Offensive auf die Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten des Landes begonnen. Die Menschen fliehen vor den Bombardements: 950.000 der drei Millionen Einwohner der Region sind nach UN-Angaben auf der Flucht.

Die türkische Regierung konnte ihre selbstgesteckten Kriegsziele in Syrien nicht erreichen. Bisher hat die türkische Armee nur etwa ein Viertel der ursprünglich angestrebten Fläche in Syrien erobert. Auch von der versprochenen Umsiedlung syrischer Flüchtlingen aus der Türkei in die sogenannte "Schutzzone" in Syrien ist nichts zu sehen. In Vereinbarungen mit Russland und den USA verpflichtete sich Erdogan außerdem, auf eine weitere Ausdehnung des türkischen Besatzungsgebietes zu verzichten.

Die Türkei wünscht sich deshalb Unterstützung für ihre Syrien-Politik. "Wenn die europäischen Länder das Problem lösen wollen, müssen sie die politischen und humanitären Bemühungen der Türkei in Syrien unterstützen", sagte Erdogan in einer Rede. Dazu gehöre auch ein möglichst schneller Waffenstillstand in Nordwestsyrien.

Wie verhält sich die EU?

Seit Jahren kann sich die Europäische Union nicht auf einen systematischen Umgang mit Migranten einigen. Während die griechische Regierung ihre Migrationspolitik verschärft, tritt die EU bei der Lösungssuche für die Verteilung von Migranten auf der Stelle. Die ursprünglich geplanten Asylreformen konnten deshalb noch nicht in Kraft treten, da sich bei einigen Aspekten die Staaten völlig verhakt haben - bei der Umverteilung der ankommenden Flüchtlinge zum Beispiel. In der Konsequenz wird über die Möglichkeit gesprochen, Länder, die sich nicht beteiligen, von bestimmten Leistungen der Union auszuschließen.

(Greek Prime Minister's Office/AP)Kommentar: Europa gegen die Migration

Bei ihrem Besuch an der griechisch-türkischen Grenze schien es, als sei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wieder in ihre alte Rolle als Verteidigungsministerin geschlüpft, meint Christian Buttkereit. Statt viel Empathie zu zeigen, habe sie über Grenzsicherung gesprochen – so als sei sie im Krieg.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die Alarmstufe an den Grenzen zur Türkei unterdessen auf "hoch" angehoben.

Wie verhält sich die deutsche Regierung?

In der Großen Koalition in Berlin herrscht Uneinigkeit, wie Deutschland auf die Situation an der türkisch-griechischen Grenze reagieren sollte.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnte vor nationalen Alleingängen und wirbt für eine "Koalition der Willigen" in der EU sowie für eine stärkere Unterstützung Griechenlands. Das will er mit seinen europäischen Amtskollegen erörtern.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) macht sich dafür stark, minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen aus griechischen Lagern zügig zu helfen.

Was bedeutet die Aussetzung des Asylverfahrens durch Griechenland?

Wegen des massiven Andrangs von Flüchtlingen nach der Entscheidung der türkischen Regierung, die Grenzen zur EU zu öffnen, hatte Athen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Außerdem erklärte sie, den Zugang zum Asylverfahren für Migranten zu stoppen: Neue Asylanträge werden für einen Monat ausgesetzt und diejenigen, die illegal das Land erreichen, werden nicht als Asylbewerber registriert und werden, wo es möglich ist, zurückgebracht.

Ob das Aussetzen des Asylverfahrens rechtens ist, darüber herrscht Uneinigkeit. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR kritisierte diese Entscheidung. Es gebe keine juristische Grundlage. Auch Jürgen Bast, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Gießen, meint, "ein Asylverfahren an der Grenze gänzlich auszuschließen ist offensichtlich europarechtswidrig." Menschenrechtler argumentieren, Griechenland verstoße gegen den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung, der unter anderem in der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist.