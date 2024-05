Südwesten Deutschlands

Die Wassermassen hatten im Saarland Straßen und Gebäude überflutet - im Bild: Aufräumarbeiten in Blieskastel. (Andreas Arnold / dpa )

Das saarländische Innenministerium teilte auf seiner Facebookseite mit, es gebe zwar noch einige wenige Schwerpunkte, die Lage sei aber übersichtlich. Im Saarland war bereits gestern Abend die sogenannte Großschadenslage wieder aufgehoben worden. Die akuten Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen seien abgeschlossen, hieß es in Saarbrücken.

Hochwasserlage rund um Fluss Blies angespannt

Im Saarland war die Hochwasserlage am Samstagabend rund um den Fluss Blies noch angespannt gewesen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine Hochwasserwarnung für Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen. Weil die Blies "massiv" über die Ufer trete, sei ein "starkes Hochwasser" zu erwarten. Auch in Blieskastel blieb die Hochwasserlage angespannt, wie der Saarländische Rundfunk berichtete.

Unterdessen wurden auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Sachsen und Thüringen in die Hochwassergebiete geschickt. Wie der Landesverband mitteilte, kamen 40 Kräfte bereits an. Hauptaufgaben aller THW-Einheiten seien neben der Rettung von Menschen aus dem Wasser etwa das Leerpumpen von Kellern, Tiefgaragen und stationären Pumpwerken, die Verpflegung von Einsatzkräften und das Betanken von Einsatzfahrzeugen.

Hochwasser verursacht Schäden in Saarland und in Rheinland-Pfalz

Die Wassermassen hatten im Saarland Straßen und Gebäude überflutet, es gab Erdrutsche, Deiche wurden beschädigt. In der Landeshauptstadt Saarbrücken stand die Stadtautobahn unter Wasser und musste gesperrt werden. Auch ein Kohlekraftwerk im Saarland war überflutet worden. Mehrere Menschen mussten im ganzen Land aus ihren Häusern gerettet werden. Eine Person verunglückte bei einem Rettungseinsatz und musste wiederbelebt werden.

Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz kam es zu Hochwasser. Dort waren die Stadt Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz stark betroffen. Wie der Südwestrundfunk berichtet, spricht das Landesamt für Umwelt dort von einem Jahrhundert-Hochwasser. Der Bahnverkehr war in beiden Bundesländern zeitweise stark eingeschränkt.

Auch in Belgien, den Niederlanden und Frankreich hatten heftige Niederschläge Gebiete unter Wasser gesetzt.

Bundespolitiker versprechen dem Saarland Hilfe

Am Samstag machte sich Bundeskanzler Scholz gemeinsam mit der saarländischen Ministerpräsidentin Rehlinger ein Bild von der Lage im Saarland. In Gummistiefeln sprachen die beiden SPD-Politiker unter anderem in Kleinblittersdorf mit Betroffenen.

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) versprach derweil Hilfe: "Der Bund unterstützt insbesondere das Saarland mit starken Kräften, um nach den schweren Überflutungen Menschenleben zu schützen und die Zerstörung durch die Wassermassen so weit wie möglich zu begrenzen", sagte sie.

Mehr Informationen:

Diese Nachricht wurde am 19.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.