Situation in Idlib "Kriegsverbrechen werden von allen verübt"

In den Wintermonaten seien viele der Menschen in den improvisierten Camps im syrischen Idlib schlicht erfroren, sagte Marianna von Zahn, Syrien-Koordinatorin World Vision, im Dlf. Zudem halte sich keine der Konfliktparteien an geltendes internationales humanitäres Recht, alle verübten Kriegsverbrechen.

Marianna von Zahn im Gespräch mit Peter Sawicki

