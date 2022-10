Im Atomkraftwerk Saporischschja verschlechtert sich der ukrainischen Atombehörde nach die Situation. (picture alliance / Xinhua News Agency / Bai Xueqi)

Durch die Besatzer sei es unter anderem zu Schäden am Verwaltungsgebäude und an einem Block des AKW gekommen, sagte der Chef der Behörde, Kotin, im ZDF. Außerdem bestehe große Brandgefahr, da die Soldaten Ausrüstung auf dem Gebiet lagerten. Es sei auch zu Schäden an der Stromversorgung des Kraftwerks gekommen. Kotin warnte vor einem Reaktor-Unfall. Er verwies darauf, dass das Personal des Kraftwerks unter großem Druck stehe. So werde versucht, die Beschäftigten zum Unterzeichnen russischer Arbeitsverträge zu drängen. Wer sich weigere, werde mit Schlägen und oder sogar Folter bestraft.

Derzeit sind alle sechs Blöcke des Meilers abgestellt. Um eine Kernschmelze zu verhindern, muss die Kühlung der Reaktoren aber weiterhin gesichert sein.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.