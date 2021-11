UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow (picture alliance/ dpa / Christoph Soeder)

Nach Angaben der britischen Tagungsleitung ist nicht vor heute Nachmittag mit einem gemeinsamen Abschlussdokument der rund 200 Länder zu rechnen.

Es gibt noch offene Punkte, über die weiter debattiert wird. Dazu zählen Finanzhilfen für Klimaschutzmaßnahmen in ärmeren Ländern und der Umgang mit dem Handel von Verschmutzungsrechten. Ursprünglich sollte die Weltklimakonferenz gestern Abend enden.

Die Welt-Klimakonferenz in Glasgow wird zunächst fortgesetzt.

Eigentlich sollte sie bereits am Abend enden. Nun soll aber frühestens heute Nachmittag ein Ergebnis der Beratungen vorliegen. Mit Blick auf die bisher ausgehandelten Verabredungen zeigten sich Wissenschaftler vorsichtig optimitisch. Der Klimaforscher Schellnhuber sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", noch in Paris sei es undenkbar gewesen, die globale Dekarbonisierung bis 2050 zu beschließen. Dies sei nun Konsens. Auch das Deutsche Klima-Konsortium sprach von einem deutlichen politischen Willen fast aller Mitgliedstaaten bei der UNO-Klimakonferenz, binnen weniger Jahrzehnte klimaneutral zu werden. Das Konsortium besteht aus 26 Forschungseinrichtungen mit Sitz in Deutschland.

Falls die Zusagen und Erklärungen zur Reduktion von Methan oder dem Abholzungs-Stopp umgesetzt würden, könne die Erwärmung unter Umständen bei rund zwei Grad Celsius stabilisiert werden, sagte die Vorstandsvorsitzende des Verbundes, Kiendler-Scharr, den Zeitungen. Wolle man die ausgerufenen Ziele wirklich erreichen, müssten alle Länder sofort anfangen zu handeln und die Umsetzung in den kommenden zehn Jahren entscheidend voranbringen.

