Nach Tagen im Mittelmeer ist das Schiff der italienischen Küstenwache mit 177 Flüchtlingen im sizilianischen Catania eingelaufen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dürfen die Geretteten allerdings nicht von Bord der "Diciotti".

Verkehrsminister Toninelli hatte dem Schiff zwar die Erlaubnis für die Einfahrt in den Hafen gegeben. Innenminister Salvini will die Flüchtlinge aber so lange nicht an Land gehen lassen, bis deren Verteilung genau geklärt ist. Italien verlangt von anderen EU-Mitgliedstaaten, sich zu beteiligen und die Menschen aufzunehmen. Das Schiff hatte seit Donnerstag vor der italienischen Insel Lampedusa festgesessen.



Wie die Zeitung "Der Standard" berichtet, fordert Österreichs Bundeskanzler Kurz, dass alle EU-Länder Schiffe mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr anlegen lassen sollen. Kurz soll in einem Telefonat mit dem maltesischen Regierungschef Muscat stattdessen vorgeschlagen haben, Migranten in sichere Drittländer oder in ihre Herkunftsländer zurückzubringen.