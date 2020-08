In Italien hat die Regierung in Rom einen Eilentscheid gegen Sizilien erwirkt, um die Räumung von Aufnahmezentren für Flüchtlinge und Migranten zu stoppen.

Das zuständige Verwaltungsgericht setzte die Anordnung von Regionalpräsident Musumeci außer Kraft. Der konservative Politiker kommentierte auf seiner Facebook-Seite, er habe mit seiner Maßnahme zumindest erreicht, dass 800 Menschen sofort verlegt worden seien.



Musumeci hatte am vergangenen Wochenende die Schließung sämtlicher Aufnahmezentren für Bootsmigranten binnen eines Tages angeordnet. Seinem Plan zufolge sollten die Flüchtlinge und Migranten auf das italienische Festland verlegt werden. Sizilien werde in der Flüchtlingsfrage allein gelassen und könne nicht länger unter einer Invasion von Migranten leiden, wurde Musumeci wörtlich in verschiedenen Medienberichten zitiert. Es sei an der Zeit, sich zu wehren.