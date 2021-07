Die von dem Rettungsschiff Ocean Viking im Mittelmeer geretteten 573 Migranten sind alle in Italien an Land gegangen.

Das teilte die Organisation SOS Méditerranée mit, die das Schiff betreibt. Die Besatzung muss nun für zehn Tage in Quarantäne. Bereits am Freitag durften 183 Minderjährige im Hafen Augusta auf Sizilien von Bord, außerdem alle Menschen, die dringend medizinisch versorgt werden mussten.



Die Ocean Viking war zuletzt das einzige Schiff privater Organisationen, das im zentralen Mittelmeer im Einsatz war. Bei dem Versuch, von Libyen oder Tunesien aus Europa zu erreichen, sind in diesem Jahr laut der Internationalen Organisation für Migration fast 900 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.