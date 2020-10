In Sizilien ist ein unbegleiteter 15-jähriger Migrant gestorben, nachdem er sich auf einem staatlichen Quarantäneschiff aufgehalten hatte.

Italienische Medien berichten, Ärzte in einer Klinik in Palermo hätten ihn nicht mehr retten können. Seine Betreuerin erklärte, der Jugendliche sei durch die Fahrt über das Mittelmeer geschwächt und mit Folterspuren in Italien angekommen. Dennoch habe man ihn wegen der Corona-Pandemie zunächst elf Tage auf dem Quarantäneschiff festgehalten, bevor er in die Klinik eingewiesen worden sei.

