Das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" hat mehr als 400 Bootsflüchtlinge in den Hafen von Pozzallo auf Sizilien gebracht.

Laut Betreiberorganisation wurde die Ausschiffung von rassistischen Kommentaren der Behördenmitarbeiter begleitet. Der Einsatzleiter des Schiffs, Ribbeck, sagte, es würden keine verhältnismäßigen und menschenwürdigen Maßnahmen ergriffen. So seien einem acht Monate altem Baby und Kleinkindern unter Schreien Nasenabstriche genommen worden.



Die gut 400 Menschen waren in den vergangenen Tagen bei sechs Einsätzen im Mittelmeer gerettet worden, nachdem sie bei der Fahrt von Afrika nach Europa in Seenot geraten waren. Es war der erste Rettungseinsatz des neuen Schiffes "Sea-Eye 4".

